В Париже проходит масштабная акция против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Масштабная акция протеста противников пенсионной реформы, предложенной властями Франции, проходит во вторник в Париже.
Участники манифестации начали собираться на площади Вобан позади Дома Инвалидов (VII округ Парижа) задолго до запланированного старта шествия. Протяженность маршрута движения составляет около трех километров, точка назначения - площадь Данфер-Рошро в XIV округе.
В большой толпе видны шары и баннеры ключевых французских профсоюзов, в частности, CGT, Force Ouvriere и Solidaires. Пока обстановка на акции протеста вполне мирная, люди скандируют лозунги против пенсионной реформы и президента Франции Эммануэля Макрона, иногда слышатся ставшие привычные за время протестов песни, молодежь зажигает фаеры.
Из-за продолжающейся всеобщей забастовки движение общественного транспорта в Париже серьезно нарушено, помимо этого, город перекрыт кордонами полиции. Однако очевидные трудности с передвижением по французской столице не помешали протестующим прибыть к точке сбора. Для этих целей кто-то воспользовался каршерингом, кто-то - прокатными велосипедами и самокатами, а некоторые предпочли пойти пешком.
Не остановила протестующих и погода - в Париже ясно, температура воздуха составляет +7 градусов, но ощущается это как +4, высокая влажность. Видно, что люди готовы к длинной прогулке: многие утеплились в зимние или даже горнолыжные куртки, закутались в шарфы и надели шапки. Чтобы не замерзнуть, пока колонна стоит на месте, некоторые едят горячие бутерброды из передвижных фудтраков.
Пятого декабря во Франции прошла крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка, в которой приняли участие разные категории французов. В результате забастовки значительно нарушена работа транспорта по всей стране. Поводом для недовольства стала объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
15 ноября, 10:52Протесты "желтых жилетов" обошлись Франции в 2,5 миллиарда евро