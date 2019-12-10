В Париже проходит масштабная акция против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Масштабная акция протеста противников пенсионной реформы, предложенной властями Франции, проходит во вторник в Масштабная акция протеста противников пенсионной реформы, предложенной властями Франции, проходит во вторник в Париже

Участники манифестации начали собираться на площади Вобан позади Дома Инвалидов (VII округ Парижа) задолго до запланированного старта шествия. Протяженность маршрута движения составляет около трех километров, точка назначения - площадь Данфер-Рошро в XIV округе.

В большой толпе видны шары и баннеры ключевых французских профсоюзов, в частности, CGT, Force Ouvriere и Solidaires. Пока обстановка на акции протеста вполне мирная, люди скандируют лозунги против пенсионной реформы и президента Франции Эммануэля Макрона , иногда слышатся ставшие привычные за время протестов песни, молодежь зажигает фаеры.

Из-за продолжающейся всеобщей забастовки движение общественного транспорта в Париже серьезно нарушено, помимо этого, город перекрыт кордонами полиции. Однако очевидные трудности с передвижением по французской столице не помешали протестующим прибыть к точке сбора. Для этих целей кто-то воспользовался каршерингом, кто-то - прокатными велосипедами и самокатами, а некоторые предпочли пойти пешком.

Не остановила протестующих и погода - в Париже ясно, температура воздуха составляет +7 градусов, но ощущается это как +4, высокая влажность. Видно, что люди готовы к длинной прогулке: многие утеплились в зимние или даже горнолыжные куртки, закутались в шарфы и надели шапки. Чтобы не замерзнуть, пока колонна стоит на месте, некоторые едят горячие бутерброды из передвижных фудтраков.