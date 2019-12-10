Путин оценил вклад Федотова в развитие СПЧ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов внес большой вклад в развитие Совета, он возглавлял его дольше всех, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Михаил Александрович Федотов занимал этот пост дольше других председателей - девять лет. И внес, я хочу это подчеркнуть, большой вклад в совершенствование работы Совета", - сказал Путин на заседании СПЧ.
Президент РФ Владимир Путин 21 октября внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов был отправлен в отставку с поста главы совета, его место занял секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также стал советником главы государства.
21 октября, 17:59Биография Михаила Федотова