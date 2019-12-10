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Путин оценил вклад Федотова в развитие СПЧ
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РИА Новости

Путин оценил вклад Федотова в развитие СПЧ

16:09 10.12.2019 (обновлено: 16:10 10.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов внес большой вклад в развитие Совета, он возглавлял его дольше всех, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Михаил Александрович Федотов занимал этот пост дольше других председателей - девять лет. И внес, я хочу это подчеркнуть, большой вклад в совершенствование работы Совета", - сказал Путин на заседании СПЧ.
Президент РФ Владимир Путин 21 октября внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов был отправлен в отставку с поста главы совета, его место занял секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также стал советником главы государства.
Михаил Федотов
21 октября, 17:59
Биография Михаила Федотова
220003
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Совет по правам человека при Президенте РФВалерий ФадеевВладимир ПутинМихаил ФедотовМоскваРоссияОбщество
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