Глава ДНР прокомментировал заявления Зеленского в Париже

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что стороны не меняют переговорщиков, когда находятся в "режиме переговоров".
По словам Пушилина, в ходе встречи на саммите в Париже президент Украины Владимир Зеленский "позволил себе некие рассуждения по поводу переговорщиков в процессе урегулирования конфликта в Донбассе".
"Позволю себе напомнить: когда стороны находятся в режиме переговорного процесса, они не выбирают себе переговорщиков. Это выходит за некие рамки. Это то же самое, что мы выбирали бы себе переговорщиков от Украины. Если спросить, устраивают они нас или нет? Не устраивают! Но это не значит, что мы должны советовать или рекомендовать тех, кто нам был бы удобен", - сказал Пушилин журналистам.
Глава ДНР выразил мнение, что Зеленский "боится тех переговорщиков, которые есть".
Ранее помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев выступает за смену представителей ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу. По его словам, это должны быть люди, имеющие юридическое подтверждение, что могут представлять эти районы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.