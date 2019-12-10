Глава ДНР прокомментировал заявления Зеленского в Париже

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому , что стороны не меняют переговорщиков, когда находятся в "режиме переговоров".

По словам Пушилина, в ходе встречи на саммите в Париже президент Украины Владимир Зеленский "позволил себе некие рассуждения по поводу переговорщиков в процессе урегулирования конфликта в Донбассе".

"Позволю себе напомнить: когда стороны находятся в режиме переговорного процесса, они не выбирают себе переговорщиков. Это выходит за некие рамки. Это то же самое, что мы выбирали бы себе переговорщиков от Украины. Если спросить, устраивают они нас или нет? Не устраивают! Но это не значит, что мы должны советовать или рекомендовать тех, кто нам был бы удобен", - сказал Пушилин журналистам.

Глава ДНР выразил мнение, что Зеленский "боится тех переговорщиков, которые есть".

Ранее помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев выступает за смену представителей ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу. По его словам, это должны быть люди, имеющие юридическое подтверждение, что могут представлять эти районы.