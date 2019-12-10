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Удмуртская Республика
2019-12-10T15:59+0300
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Власти Удмуртии откроют в регионе 15 гериатрических кабинетов
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РИА Новости

Власти Удмуртии откроют в регионе 15 гериатрических кабинетов

15:59 10.12.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
УФА, 10 дек – РИА Новости. Власти Удмуртии до конца 2019 года откроют при больницах региона 15 гериатрических кабинетов, где специалисты будут принимать пожилых людей, сообщили в пресс-службе руководства республики.
"В Удмуртии до конца 2019 года начнут работать ещё 15 гериатрических кабинетов. Кабинеты создаются в регионе в рамках реализации национального проекта "Демография", инициированного президентом России. Основные задачи проекта "Старшее поколение", как одного из компонентов нацпроекта, – увеличение периода активного долголетия и продолжительности полноценной жизни граждан", - сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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По данным ведомства, в республике на данный момент для работы с пожилыми людьми прошли профессиональную переподготовку 25 врачей-гериатров. Сейчас гериатрические кабинеты открыты в семи городских клинических больницах и поликлиниках, а также в клиниках  Игринского Вавожского, Алнашского, Можгинского, Камбарского и Шарканского районов. До конца года кабинеты откроются в Воткинской и Сарапульской районных больницах. Помимо гериатрических кабинетов на базе республиканского госпиталя для ветеранов войн функционирует стационарное отделение.
"Важность гериатрии основана на том, что сейчас во всём мире наблюдается увеличение продолжительности жизни, и очень важно, чтобы старость была достойной – активной, максимально здоровой, работоспособной. С пациентами старшего возраста работают как врачи-гериатры, так и участковые врачи-терапевты, врачи общей практики. Если на приёме участковый врач-терапевт или врач общей практики выявляет старческую астению, он направляет пациента на консультацию к гериатру", – цитирует пресс-служба главного гериатра минздрава Удмуртии Наталью Бисерову.
Гериатрия – это наука, изучающая заболевания людей старших возрастных групп, основы профилактики, диагностики и реабилитации. Возрастная группа, которая попадает в сферу ответственности гериатрии – это люди старше 60-70 лет. В задачи гериатрии входит изучение особенностей течения заболеваний у людей старческого возраст, клинической картины недугов, лечения и профилактики болезней, возможностей, с помощью которых можно воздействовать на процессы старения.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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