РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T15:58+0300
https://ria.ru/20191210/1562219105.html
Сотрудников мэрии Киева эвакуировали из-за информации о минировании
https://cdn22.img.ria.ru/images/151141/48/1511414808_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3687f426a58cb156acdddfe2c73e6f46.jpg
РИА Новости

Сотрудников мэрии Киева эвакуировали из-за информации о минировании

15:58 10.12.2019
111
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиевская городская государственная администрация в Киеве
Киевская городская государственная администрация в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании мэрии Киева, сотрудники и посетители эвакуированы, заявил во вторник начальник управления по гражданской защите Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.
"Поступило анонимное сообщение о минировании здания. На данный момент проведена эвакуация сотрудников и посетителей. В здании работают взрывотехники и кинологическая служба. Работы по обследованию здания продлятся еще как минимум час. Опасных предметов на данный момент не обнаружено", – приводит заявление Ткачука сайт газеты "Сегодня".
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вчера, 14:01
Эрмитаж эвакуировали после сообщения о минировании
211100
Обсудить 0
КиевУкраинаПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков надеется на прогресс в отношении к российским СМИ на Украине
Подписание документов во время передачи военнопленных
Киев надеется вернуть 77 украинцев в рамках первого этапа обмена
Храм Христа Спасителя в Москве
РПЦ: Лужков запомнится восстановлением храма Христа Спасителя
Скриншот видео съемки рождественско-социального граффити от Бэнкси в Великобритании
Вандалы добавили оленям Бэнкси красные носы
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Юрий Лужков
Лужков был человеком твердой политической воли, заявил патриарх Кирилл
Химари Йошимура выступает на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского во время финального тура XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов Щелкунчик
В Москве определили победителей музыкального конкурса "Щелкунчик"
Мечеть в Фуджейре, ОАЭ
В ОАЭ рассказали об уровне взаимоотношений РФ с исламским миром
Город Могадишо
В Сомали боевики в полицейской форме напали на отель, сообщили СМИ
Мэр Москвы Юрий Лужков в певцом Майклом Джексоном в Москве. 1996 год
Лужков поддерживал и ценил людей искусства, заявил Церетели
Ключ в замочной скважине
В Казани сдали дом обманутых дольщиков
Церемония открытия главного фасада здания Большого театра России
Лужков сделал много хорошего для Большого театра, заявил Урин
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
"Союзмультфильм" планирует снять комедию "Остров банановой лихорадки"
Награждение лауреатов Национальной литературной премии Большая книга
"Большую книгу" получили авторы "Венедикт Ерофеев: посторонний"
Новогодние украшения Москвы
Новогодние гуляния в центре Москвы посвятят освоению космоса
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Муфтий: Лужков был другом мусульман и много сделал для уммы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
Лента новостейМолния