Сотрудников мэрии Киева эвакуировали из-за информации о минировании

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании мэрии Киева, сотрудники и посетители эвакуированы, заявил во вторник начальник управления по гражданской защите Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.
"Поступило анонимное сообщение о минировании здания. На данный момент проведена эвакуация сотрудников и посетителей. В здании работают взрывотехники и кинологическая служба. Работы по обследованию здания продлятся еще как минимум час. Опасных предметов на данный момент не обнаружено", – приводит заявление Ткачука сайт газеты "Сегодня".
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.