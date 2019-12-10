Тверские власти определили 4 ключевых направления блока ЖКХ в АИП

Одно из направлений - газификация северо-востока и юго-запада Тверской области. Предполагается строительство газопроводов в Ржевском и Бежецком районах, а также внутрипоселковых сетей в целом ряде населенных пунктов, газификация инвестиционных площадок "Боровлево - 3" и "Раслово" в Калининском районе.