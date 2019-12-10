Тверские власти определили 4 ключевых направления блока ЖКХ в АИП

ТВЕРЬ, 10 дек – РИА Новости. Власти Тверской области определили четыре ключевых направления, по которым будут распределены средства одного из самых масштабных блоков утвержденной региональным кабинетом министров адресной инвестиционной программы (АИП) области на 2020-2022 годы – ЖКХ, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Одно из направлений - газификация северо-востока и юго-запада Тверской области. Предполагается строительство газопроводов в Ржевском и Бежецком районах, а также внутрипоселковых сетей в целом ряде населенных пунктов, газификация инвестиционных площадок "Боровлево - 3" и "Раслово" в Калининском районе.
Другим важным направлением стала модернизация объектов теплоэнергетического комплекса.
Еще одно важной составляющей стали мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод.
Четвертым направлением в блоке ЖКХ программы определено дорожное хозяйство.
Всего в адресную инвестиционную программу вошли 35 объектов ЖКХ в 20 муниципальных образованиях региона. Финансирование этой части АИП в ближайшие три года составит свыше 4,8 миллиарда рублей.
Губернатор области Игоря Руденя, выступая на заседании областного правительства, назвал Адресную инвестиционную программу "очень серьёзным документом, являющимся публичным планированием работы региональных властей.