Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Лужкова

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями в адрес мэрии Москвы в связи с кончиной бывшего градоначальника Юрия Лужкова.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.

"Ушел из жизни известный политический деятель, опытный, энергичный руководитель и организатор, принимавший самое активное участие в жизни страны", - говорится в телеграмме.

Матвиенко отметила, что на всех занимаемых должностях Лужков проявлял свои высокие деловые качества - трудолюбие, ответственность, инициативность.

"Юрий Михайлович прошел долгий путь, насыщенный многогранной работой. Он возглавил Москву в непростое время, но смог многое сделать для развития столицы и благополучия москвичей", - подчеркнула спикер.