Лужкову предложили присвоить звание почетного гражданина Севастополя

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что считает необходимым увековечить имя экс-мэра Москвы Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что считает необходимым увековечить имя экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Севастополе , установив ему памятник или присвоив звание почетного гражданина.

Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы должны увековечить имя Юрия Михайловича Лужкова в Севастополе. Необходимо или установить ему памятник, или присвоить звание почетного гражданина Севастополя", - сказал Белик РИА Новости.

Депутат отметил, что Лужков "всегда любил Севастополь" и поддерживал в период, когда город находился в составе Украины. Он добавил, что по его инициативе депутаты Севастопольского горсовета ранее предлагали присвоить Лужкову звание почетного гражданина Севастополя. Однако тогда эта идея не была поддержана. Сегодня необходимо вернуться к этому вопросу, отметил Белик.

По его словам, благодаря Лужкову был сохранен флагман Черноморского флота крейсер "Москва", в Севастополе началось строительство жилья для военнослужащих и появился Дом Москвы.

"Благодаря Юрию Михайловичу мы всегда чувствовали, что Россия не бросила Севастополь, он укреплял нашу веру в это, благодаря, в том числе, и его поддержке мы знали, что рано или поздно вернемся домой", - подчеркнул депутат.