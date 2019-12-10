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ЕС призвал искать гибридные угрозы при оценке иностранных инвестиций
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РИА Новости

ЕС призвал искать гибридные угрозы при оценке иностранных инвестиций

15:37 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Министерский Совет ЕС одобрил во вторник документ о противодействии гибридным угрозам, в котором поставлена задача активизировать совместные действия для усиления устойчивости к враждебным действиям государственных или негосударственных субъектов, учитывать эти факторы, в том числе, при оценке иностранных инвестиций.
"Совет одобрил заключения, которые устанавливают приоритеты и руководящие принципы сотрудничества ЕС в области противодействия гибридным угрозам и повышения устойчивости к этим угрозам, опираясь на прогресс, достигнутый в последние годы", - сообщила пресс-служба.
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В нем отмечается, что под гибридными угрозами понимается "широкий спектр" методов или видов деятельности, используемых "скоординированным образом враждебными государственными или негосударственными субъектами для того, чтобы воздействовать на уязвимые места демократических государств и институтов, оставаясь при этом ниже порога официально объявленной войны".
В документе содержится призыв к "комплексному подходу к обеспечению безопасности", повышению координации, увеличению ресурсов и технологического потенциала для решения этой проблемы. Кроме того, подчеркивается необходимость дальнейшего развития сотрудничества с НАТО и со странами-соседями ЕС.
Отдельно указывается, что для повышения устойчивости к гибридным угрозам необходимо учитывать их, например, при разработке и использовании новых и новейших технологий, включая методы искусственного интеллекта и сбора данных, а также при оценке воздействия прямых иностранных инвестиций или будущих законодательных предложений.
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