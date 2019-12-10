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Песков допустил гибкость в урегулировании на Украине
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РИА Новости

Песков допустил гибкость в урегулировании на Украине

15:23 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Гибкость в рамках урегулирования конфликта на Украине возможна, но не в ущерб минским соглашениям, что привело бы к хаосу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) завершился в Париже в ночь на вторник. Как сообщалось в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже, разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления транзита российского газа после 1 января по территории Украины.
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"Тут очень важна формулировка. Любые компромиссы не означают отхода от минских соглашений. Любой отход от минских соглашений чреват полной хаотизацией процесса урегулирования, поэтому в рамках того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, на любую гибкость готовы все", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает возможность какого-то компромисса по минским соглашениям, о котором накануне говорил президент Украины.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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