В Афганистане талибы похитили 40 племенных старейшин

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" похитили 40 племенных старейшин в провинции Джаузджан на севере Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.
По словам главы уезда Файзабад Алафа Шаха Аттаи, племенные старейшины были похищены боевиками "Талибана" в тот момент, когда присутствовали на похоронах.
Как сообщил агентству представитель полиции, были предприняты усилия для освобождения старейшин. Он добавил, что похищенные не были связаны с правительством.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России