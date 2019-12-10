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В Афганистане талибы похитили 40 племенных старейшин
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РИА Новости

В Афганистане талибы похитили 40 племенных старейшин

15:23 10.12.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" похитили 40 племенных старейшин в провинции Джаузджан на севере Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.
По словам главы уезда Файзабад Алафа Шаха Аттаи, племенные старейшины были похищены боевиками "Талибана" в тот момент, когда присутствовали на похоронах.
Как сообщил агентству представитель полиции, были предприняты усилия для освобождения старейшин. Он добавил, что похищенные не были связаны с правительством.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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