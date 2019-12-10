Медведев выразил соболезнования родным и близким Лужкова

"Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения. Нельзя забывать, что Лужков возглавлял крупнейший российский город, столицу в самый сложный период. Конечно же, Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова", - сказал Осипов журналистам.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни в Мюнхене во время плановой операции на сердце. Дмитрий Медведев в 2010 году отстранил Лужкова от должности столичного градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия", это стало одним из самых громких кадровых решений.