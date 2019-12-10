Руденя назвал объемы финансирования АИП Верхневолжья на 2020 год

ТВЕРЬ, 10 дек – РИА Новости. Объемы финансирования Адресной инвестиционной программы Тверской области (АИП), являющейся ключевым инструментом бюджетного инвестирования, в наступающем году существенно увеличены – они составят более 7,4 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем в текущем году, и почти в девять раз превышают показатели 2016 года, сообщает пресс-служба правительства Объемы финансирования Адресной инвестиционной программы Тверской области (АИП), являющейся ключевым инструментом бюджетного инвестирования, в наступающем году существенно увеличены – они составят более 7,4 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем в текущем году, и почти в девять раз превышают показатели 2016 года, сообщает пресс-служба правительства Тверской области

На 2021-2022 годы в программу заложены свыше 13,4 миллиарда рублей.

"Реализация адресной инвестиционной программы – это возможность целевого развития нашего региона, в соответствии с реализацией целей и задач национальных проектов, поставленных президентом РФ. Для нас это очень серьезный документ, публичное планирование нашей работы. Для муниципальных образований войти в АИП – это уже совершенно другой статус, это профессиональное развитие территорий", - сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства во вторник, на котором обсуждалась АИП) области на 2020-2022 годы.

АИП включает строительство и реконструкцию важных объектов социальной сферы, инфраструктуры за счет средств областного бюджета.

Наибольший объем бюджетных ассигнований в 2020-2022 годах будет направлен на развитие ключевых отраслей – здравоохранения (6 миллиардов рублей), жилищно-коммунального хозяйства (свыше 4,8 миллиардов рублей), дорожного хозяйства (свыше 3,9 миллиардов рублей), образования (более 3 миллиардов рублей). На реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта предусмотрены полтора миллиарда рублей, в сфере туризма - 1,4 миллиарда рублей, более 1,2 миллиардов рублей – в сферах культуры, социальной политики, охраны окружающей среды.

В проект программы включены 69 объектов в 24 муниципальных образованиях региона. В их числе строительство Детской областной клинической больницы, рассчитанной на 420 коек. Приступить к строительным работам планируется в следующем году. Объем финансирования на ближайшие три года составит более 5,8 миллиардов рублей.

Среди объектов образования, включенных в АИП - две школы и семь детских садов в пяти муниципальных образованиях региона.

Более 7% от общего объема средств на реализацию АИП в 2020-2022 года направят на создание спортивных объектов в трех муниципальных образованиях: строительство гребных баз, спорткомплекса с бассейно, двух физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также программа включает строительство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Волжское море".