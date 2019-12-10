Медведев назвал продукцию, которую удалось импортозаместить

ГОРКИ, 10 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перечислил продукцию, импорт которой в РФ удалось заместить, это, в частности, ДНК-тесты, современное реанимационное, неонатальное, анестезиологическое медицинское оборудование, системы бурения в нефтяных и газовых месторождениях.

"Приведу только несколько примеров успешной работы по созданию новых материалов и продукции. Это ДНК-тесты, которые помогут вовремя выявить тяжелые заболевания, включая онкологические. Это современное реанимационное, неонатальное, анестезиологическое медицинское оборудование, это системы бурения в нефтяных и газовых месторождениях, это материалы, которые применяются в строительстве дорог, в автопроме, в нефтегазовом секторе", - сказал он в ходе заседания правкомиссии по импортозамещению.

Медведев отметил, что в России построен ряд новых заводов.

"Сегодня у нас действуют 23 отраслевых плана мероприятий по импортозамещению в приоритетных гражданских отраслях промышленности. Многие из них рассчитаны на период до 2021 года. Следующий год - последний, нужно их эффективность оценить с учетом тех приоритетов, которые определены в национальных проектах и в комплексном плане модернизации, в том числе по увеличению объемов экспортных поставок", - отметил Медведев.

По его словам, в рамках действующих планов предусмотрено более 1700 проектов по импортозамещению.