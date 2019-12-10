‘’Он пережил с городом огромную трансформацию''. Умер Юрий Лужков

‘’Он пережил с городом огромную трансформацию от советского периода до развитого капитализма. Это очень болезненная трансформация, это очень серьезные изменения. То, что город с ним прошел это относительно безболезненно – дорогого стоит''. Так о своем предшественнике высказался мэр Москвы Сергей Собянин.