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2019-12-10T14:56+0300
https://ria.ru/20191210/1562215499.html
‘’Он пережил с городом огромную трансформацию''. Умер Юрий Лужков
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РИА Новости
‘’Он пережил с городом огромную трансформацию''. Умер Юрий Лужков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, умер в возрасте 83 лет.
2019-12-10T14:57+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=71860416&type=mp4
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‘’Он пережил с городом огромную трансформацию''. Умер Юрий Лужков

14:57 10.12.2019
4998
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, умер в возрасте 83 лет.
‘’Он пережил с городом огромную трансформацию от советского периода до развитого капитализма. Это очень болезненная трансформация, это очень серьезные изменения. То, что город с ним прошел это относительно безболезненно – дорогого стоит''. Так о своем предшественнике высказался мэр Москвы Сергей Собянин.
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Сергей СобянинЮрий ЛужковМоскваВидео
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