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Более 100 человек спасли специалисты "Автомобильных дорог" в 2019 году
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РИА Новости

Более 100 человек спасли специалисты "Автомобильных дорог" в 2019 году

14:54 10.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили
Автомобили
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Недвижимость. Свыше 100 человек спасли специалисты аварийно-спасательного формирования "Оперативно-спасательная группа" ГБУ "Автомобильные дороги" в Москве в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.
По данным "Автомобильных дорог", в уходящем году оперативно спасательная группа совершила более 500 экстренных выездов на происшествия.
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Уповая на подушку безопасности, не забудьте пристегнуть ремень! На Бога надейся, а сам не плошай. Эту поговорку знают все. Увы, не все автомобилисты вспоминают ее, когда садятся за руль. Особенно те, у кого машина оснащена подушками безопасности. На нее, конечно, надежда ненапрасная. Однако и с ней – не без нюансов.
"В результате ликвидаций ДТП и других чрезвычайных ситуаций спасено 108 человек, в том числе трое детей", - отмечается в сообщении.
Аварийно-спасательное формирование "Автомобильных дорог" работает в Москве с 2015 года, спасатели учреждения оказывают первую помощь пострадавшим в ДТП, ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров, поясняется в материале. Общая численность формирования, по данным пресс-службы учреждения, составляет 170 человек, в дежурной смене работают четверо специалистов: старший спасатель, спасатель-медик, спасатель-водитель и диспетчер.
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Автомобильные дорогиМоскваОбщество
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