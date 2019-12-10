Семашко рассказал о задачах, стоящих перед Союзным государством

"Мы сегодня переживаем принципиально новый этап, когда мы пересматриваем программу реализации договора (о создании Союзного государства - ред.), который сам по себе не трогаем. Эти глобальные задачи, которые были поставлены в 1999 году, безусловно, должны быть выполнены. Сегодня стоит задача создания материальной базы, экономической базы для достижения тех основных целей. Этому была посвящена последняя встреча наших президентов в Сочи 7 (декабря)", - сказал Семашко на научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания договора о создании Союзного государства.