Семашко рассказал о задачах, стоящих перед Союзным государством

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Перед Союзным государством стоит задача создания материальной и экономической базы для достижения целей договора 1999 года, сказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
"Мы сегодня переживаем принципиально новый этап, когда мы пересматриваем программу реализации договора (о создании Союзного государства - ред.), который сам по себе не трогаем. Эти глобальные задачи, которые были поставлены в 1999 году, безусловно, должны быть выполнены. Сегодня стоит задача создания материальной базы, экономической базы для достижения тех основных целей. Этому была посвящена последняя встреча наших президентов в Сочи 7 (декабря)", - сказал Семашко на научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания договора о создании Союзного государства.
Посол выразил уверенность, что такие мероприятия, как конференция, посвящённая 20-летию подписания договора, - это шаг вперёд на пути развития и углубления союзной интеграции.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты", среди которых есть и "дорожная карта" в газовой сфере. В пятницу на прошлой неделе переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко.