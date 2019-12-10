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Путин высоко ценил вклад Лужкова в развитие Москвы, заявил Песков
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РИА Новости

Путин высоко ценил вклад Лужкова в развитие Москвы, заявил Песков

14:52 10.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЮрий Лужков
Юрий Лужков
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Юрий Лужков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким скончавшегося экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, у них были теплые и конструктивные отношения, президент всегда высоко оценивал его вклад в развитие столицы и страны в целом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Печальная новость о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Президент Путин направил родным и близким Юрия Михайловича телеграмму соболезнований, выразил глубокие соболезнования. Вы знаете, что не один год они работали фактически вместе, и президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса как Москва, но и в целом в развитие страны, экономики нашей страны, хозяйства нашей страны," - сказал Песков.
"У них были очень теплые и очень конструктивные отношения", - добавил он.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.
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Вчера, 14:47Сказано в эфире
"Яркий и противоречивый". Каким запомнился Юрий ЛужковЭкс-мэр Москвы Юрий Лужков, скончавшийся во вторник в возрасте 83 лет, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. О личных качествах и грандиозных проектах Лужкова в эфире радио Sputnik рассказали сенатор Олег Морозов и журналист Андрей Угланов.
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