Путин высоко ценил вклад Лужкова в развитие Москвы, заявил Песков

"Печальная новость о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Президент Путин направил родным и близким Юрия Михайловича телеграмму соболезнований, выразил глубокие соболезнования. Вы знаете, что не один год они работали фактически вместе, и президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса как Москва, но и в целом в развитие страны, экономики нашей страны, хозяйства нашей страны," - сказал Песков.