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Костромская область
Костромская область
2019-12-10T14:58+0300
https://ria.ru/20191210/1562215021.html
Костромская область намерена отремонтировать 146 км дорог в 2020 году
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РИА Новости

Костромская область намерена отремонтировать 146 км дорог в 2020 году

14:58 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоРемонт дороги
Ремонт дороги
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
КОСТРОМА, 10 дек – РИА Новости. Власти Костромской области рассчитывают в 2020 году отремонтировать 146 километров автомобильных дорог регионального значения, что почти на 40% больше, чем в текущем, на эти цели планируется привлечь более 2,5 миллиарда рублей, сообщила администрация региона.
"В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 146 километров автомобильных дорог регионального значения. Это почти на 40% больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.
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Костромская область намерена привлечь финансирование на ремонт мостов
По информации областного департамента транспорта, в следующем году регион в рамках нацпроекта на ремонт дорог привлечет более 2,5 миллиарда рублей, тогда как в этом году на эти цели направлено 1,8 миллиарда рублей. Отмечается, что в 2019 году по нацпроекту отремонтировано 17 участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, общей протяженностью 106 километров. Работы завершены в полном объеме, в настоящее время завершается приемка выполненных работ.
"Кроме ремонтов региональных дорог, в 2020 году планируется отремонтировать семь мостов, начать проведение капитального ремонта железобетонного моста через реку Кострома в областном центре и железобетонного моста через реку Кострома в Буе", - информируют власти.
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Костромская область получит миллиард рублей из федерального бюджета
Муниципальным образованиям в следующем году из областного дорожного фонда на софинансирование работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог планируется предоставить субсидии в размере 731,5 миллиона рублей, в рамках областной программы поддержки общественных инициатив – 50 миллионов рублей. Это позволит отремонтировать в районах дополнительно 60 километров дорог местного значения, отмечает обладминистрация.
В ходе обсуждения плана по ремонту дорог областные депутаты высоко оценили реализацию нацпроекта и отметили качественную работу администрации региона. Кроме того, на следующий год перед "Костромаавтодором" поставлена задача усилить организационную работу и четче выстроить логистику работ, чтобы исключить простои техники.
"Если, например, стоит асфальтовый завод, с ним стоят все бригады на дороге. А это большое количество людей. Поэтому прошу обеспечить качественную подготовительную работу, в значительной степени усилить организацию, планирование, закупку всех необходимых расходных материалов, запчастей. Простоев быть не должно", - подчеркнул губернатор региона Сергей Ситников.

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