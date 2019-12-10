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Союзное государство
2019-12-10T14:46+0300
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Рапота: вопросы единого парламента и валюты пока не актуальны для СГ
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РИА Новости

Рапота: вопросы единого парламента и валюты пока не актуальны для СГ

14:46 10.12.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинГоссекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вопросы единого парламента и единой валюты пока не актуальны для Союзного государства России и Белоруссии, сказал журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Нет, пока еще нет, не актуальны", - сказал Рапота на научно-практической конференции, посвящённой 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, отвечая на вопрос, поднимаются ли сейчас такие вопросы.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты", среди которых есть и "дорожная карта" в газовой сфере. В пятницу на прошлой неделе переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
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