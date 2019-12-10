Рапота: вопросы единого парламента и валюты пока не актуальны для СГ

"Нет, пока еще нет, не актуальны", - сказал Рапота на научно-практической конференции, посвящённой 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, отвечая на вопрос, поднимаются ли сейчас такие вопросы.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты", среди которых есть и "дорожная карта" в газовой сфере. В пятницу на прошлой неделе переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко.