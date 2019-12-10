Депутат оценил работу Лужкова на посту мэра Москвы

"Та Москва, которая досталась Лужкову, она была в тяжелейшем состоянии. Был такой момент даже, когда как-то он сказал: "А зачем я за это взялся?" Настолько была сложная вся ситуация: пустые полки, грязные улицы, ничего не хватало, криминал, в театр люди боялись прийти. Но он сумел за 18 лет, которые он возглавлял Москву, сделать то, что требовало то время, в которое он работал. Он вывел Москву и москвичей из того кризиса, тяжелейшего кризиса, и решил самые элементарные вопросы, которые позволили уже выйти на совершенно другой уровень", - сказал Ресин.