В Москве уволили трех сотрудников школы из-за инцидента с ребенком

"В связи с несчастным случаем, произошедшим с ученицей 4 класса в конце ноября, администрация школы провела служебное расследование. Помещение, где произошел инцидент, было незамедлительно закрыто. В дальнейшем оно не будет использоваться в образовательных целях, там расположится служебное помещение", - рассказали в пресс-службе.