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В Москве уволили трех сотрудников школы из-за инцидента с ребенком
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РИА Новости

В Москве уволили трех сотрудников школы из-за инцидента с ребенком

14:44 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Школа. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В московской школе №491 в Марьино, где ученица провалилась через стеклянный пол, было проведено служебное расследование, директор школы, его заместитель и учитель физкультуры в школе больше не работают, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
В конце ноября в школе №491 ученица провалилась через стеклянный пол, когда пыталась спрятаться в смежном помещении во время занятия физкультурой. У девочки диагностировали перелом.
"В связи с несчастным случаем, произошедшим с ученицей 4 класса в конце ноября, администрация школы провела служебное расследование. Помещение, где произошел инцидент, было незамедлительно закрыто. В дальнейшем оно не будет использоваться в образовательных целях, там расположится служебное помещение", - рассказали в пресс-службе.
"Учитель физической культуры, заместитель директора и руководитель образовательной организации в школе больше не работают", - добавили в департаменте.
С родителями школьников была проведена встреча, в ходе которой они ознакомились с результатами проведения расследования и смогли задать все интересующие их вопросы, заключили в пресс-службе.
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