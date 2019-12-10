Спикер Крыма заявил, что гордится работой под началом Лужкова

"Это был масштабный руководитель, таких по пальцам можно пересчитать, кто может такими масштабами работать. С Лужковым меня связывают личные знакомства. Судьба так сложилась, что я четыре года работал в Москве, условно под его началом. Я тогда был строителем, мы вели там крупный проект. Мне довелось встречаться с ним на совещаниях, которые он проводил по субботам в 11 часов. Я видел его размах, с которым он работал. Это был мощный руководитель еще той, советской категории", - сказал журналистам Константинов.