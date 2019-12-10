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Лукашенко обсудил с Медведевым интеграционную повестку двух стран
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РИА Новости

Лукашенко обсудил с Медведевым интеграционную повестку двух стран

14:46 10.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Белоруссию
Рабочий визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Белоруссию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудил с премьеров РФ Дмитрием Медведевым итоги переговоров глав Белоруссии и России в Сочи, интеграционную повестку дня, торгово-экономические вопросы, сообщила во вторник пресс-служба президента республики.

"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере", — цитирует сообщение пресс-службы информационно-аналитический портал Союзного государства.

Как отмечается, Лукашенко и Медведев договорились о продолжении контактов, чтобы до нового года "сверить часы" по соответствующей проблематике.
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