Нижегородский ресторан обвинил конкурентов в появлении крысы в зале

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Крыса, бегавшая по залу ресторана в центре Нижнего Новгорода, скорее всего, была подброшена конкурентами, заявила РИА Новости маркетолог заведения Мария Старкова.
Видео с крысой, снующей по полу между столиками в ресторане на улице Ошарской в разгар ужина, ранее появилось в социальной сети "ВКонтакте". Животное под крики посетителей попытались выгнать из заведения с помощью лопаты для уборки снега.
"Администраторы посмотрели по камерам видеонаблюдения: человек пришел в ресторан, сидел примерно час, потом оделся, сидел в одежде. По камере видно, как он наклонился, убрал ноутбук в сумку, которая стояла рядом на полу, и видно жест подкидывающий… видно, как выбрасывается мышь, и он тут же уходит. То есть он сидел в одежде наготове и сразу же ушел. Потом подошла официант забрать счет, и уже началось движение в ресторане, потому что мышка начала бегать", - рассказала Старкова.
Она подчеркнула, что "это была крыса с белыми лапами, каких у диких крыс быть не может", словно ее недавно купили в зоомагазине. По словам собеседницы агентства, крысу быстро загнали лопатой в коробку и вынесли на улицу. "Зачем это было сделано? Первая мысль – какие-то конкуренты пытаются нам подпортить репутацию. Это суббота, пиковый день, когда у нас полная посадка гостей", - заявила маркетолог.
Она отметила, что сейчас юристы ресторана готовят официальные документы по поводу случившегося и общаются с Роспотребнадзором. "Это недопустимая ситуация, которую мы не можем замять. Все будет озвучено, СМИ будут предоставлены необходимые фото и видеодокументы, будет сделано официальное заявление от ресторана", - подчеркнула Старкова.
В свою очередь в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области РИА Новости сообщили, что знают о случившемся и будут разбираться в ситуации. В областной прокуратуре заявили, что к ним по поводу внеплановой проверки заведения еще не обращались.