Нижегородский ресторан обвинил конкурентов в появлении крысы в зале

"Администраторы посмотрели по камерам видеонаблюдения: человек пришел в ресторан, сидел примерно час, потом оделся, сидел в одежде. По камере видно, как он наклонился, убрал ноутбук в сумку, которая стояла рядом на полу, и видно жест подкидывающий… видно, как выбрасывается мышь, и он тут же уходит. То есть он сидел в одежде наготове и сразу же ушел. Потом подошла официант забрать счет, и уже началось движение в ресторане, потому что мышка начала бегать", - рассказала Старкова.