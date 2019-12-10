Лужков был большим другом Абхазии, заявили в фонде имени Багапша

СУХУМ, 10 дек – РИА Новости. Фонд второго президента Абхазии имени Сергея Багапша выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает пресс-служба фонда.
Лужков, возглавлявший Москву 18 лет, скончался во вторник на 84-м году жизни.
"Фонд имени Сергея Васильевича Багапша выражает искренние соболезнования родным и близким по случаю смерти Юрия Михайловича Лужкова", - говорится в сообщении.
В фонде напомнили, что Лужков был большим другом Абхазии и всегда оказывал поддержку и всестороннюю помощь республике. В июле 2006 года, за два года до признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, будучи мэром Москвы, Лужков вместе с Багапшем заложили камень на берегу моря на месте строительства московского культурно-делового центра "Дом Москвы в Сухуме".
Этому предшествовало подписание представителями правительства Москвы инвестиционного контракта о строительстве в столице Абхазии московского культурно-делового центра. Лужков тогда заявил, что его не смущает ситуация с Грузией. Он заявлял, что будет "взаимодействовать с руководством Абхазии без каких-то сомнений и страхов".