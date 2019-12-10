Лужков многим запомнится своей заботой о людях

Ранее сообщалось о кончине экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Скончался Юрий Михайлович Лужков - человек, стоявший у истоков нашей партии, на протяжении многих лет занимавший пост мэра столицы... По его инициативе в городе было запущено множество социальных программ, направленных на поддержку жителей. И москвичи помнят об этом. Недаром те надбавки, которые получают столичные пенсионеры, до сих пор называют "лужковскими", - цитирует пресс-служба партии слова Турчака.