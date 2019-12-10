Соглашение России и Белоруссии о признании виз готово, сообщил Рапота

Соглашение Белоруссии и РФ о взаимном признании виз предусматривает, что иностранцы, имеющие белорусскую визу, смогут въезжать на территорию РФ и пребывать там вплоть до окончания срока ее действия, аналогичные правила касаются и иностранцев с российской визой в Белоруссии. В МВД республики сравнили это с "мини-шенгеном", но пока без унификации визовых правил. Подписание соглашения ожидалось в конце 2018 года в рамках заседания Союзного совмина в Бресте, однако этого не произошло. Вопрос о подписании документа Минском и Москвой остается открытым до сих пор.