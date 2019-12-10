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Союзное государство
2019-12-10T13:47+0300
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Соглашение России и Белоруссии о признании виз готово, сообщил Рапота
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РИА Новости

Соглашение России и Белоруссии о признании виз готово, сообщил Рапота

13:47 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек -  РИА Новости. Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз готово, сейчас ожидается решение глав государств, сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.
"Соглашение по взаимному признанию виз уже готово. Остается поставить какие-то завершающие точки на уровне глав государств. Так что мы ждем этого момента", - заявил он.
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Соглашение Белоруссии и РФ о взаимном признании виз предусматривает, что иностранцы, имеющие белорусскую визу, смогут въезжать на территорию РФ и пребывать там вплоть до окончания срока ее действия, аналогичные правила касаются и иностранцев с российской визой в Белоруссии. В МВД республики сравнили это с "мини-шенгеном", но пока без унификации визовых правил. Подписание соглашения ожидалось в конце 2018 года в рамках заседания Союзного совмина в Бресте, однако этого не произошло. Вопрос о подписании документа Минском и Москвой остается открытым до сих пор.
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Союзное государствоГригорий РапотаБелоруссияРоссияВ мире
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