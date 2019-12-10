В генконсульстве в Мюнхене готовы оказать поддержку семье Лужкова

В генконсульстве добавили, что помощник Лужкова проинформировал ведомство о кончине бывшего градоначальника, подтверждения из клиники пока не поступало. "Мы получили информацию от его помощника о том, что он скончался", - заявили в генконсульстве РФ, добавив, что клиника в Мюнхене пока не уведомила ведомство о смерти гражданина России, однако "у них есть 24 часа" на то, чтобы сделать это. В ведомстве подчеркнули, что такого рода уведомление со стороны клиники обязательно.