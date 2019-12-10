Журналисты РИА Новости и RT приняли приглашение Зеленского в Киев

"Вчера наши журналисты — Илья Петренко (RT) и Илона Руднева (РИА) — спросили Зеленского: "Как могут российские журналисты приехать в Киев, если им запрещен въезд на Украину?" Сегодня Зеленский пригласил Илону в Киев вместе с другими журналистами. Обещал всем все показать. Приглашение приняли. Ждите репортажей", - написала она в Telegram-канале.