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Журналисты РИА Новости и RT приняли приглашение Зеленского в Киев
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РИА Новости

Журналисты РИА Новости и RT приняли приглашение Зеленского в Киев

13:41 10.12.2019 (обновлено: 13:54 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости и RT, которых президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев вместе с другими российскими журналистами, приглашение приняли, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Вчера наши журналисты — Илья Петренко (RT) и Илона Руднева (РИА) — спросили Зеленского: "Как могут российские журналисты приехать в Киев, если им запрещен въезд на Украину?" Сегодня Зеленский пригласил Илону в Киев вместе с другими журналистами. Обещал всем все показать. Приглашение приняли. Ждите репортажей", - написала она в Telegram-канале.
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Вчера, 02:48
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