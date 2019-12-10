РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T13:37+0300
https://ria.ru/20191210/1562209988.html
"Ростех" предложил отменить НДС для производителей электроники
https://cdn23.img.ria.ru/images/155630/21/1556302189_0:344:3029:2048_1036x0_80_0_0_e2556ccf55afe4c081da600d3913b643.jpg
РИА Новости

"Ростех" предложил отменить НДС для производителей электроники

13:37 10.12.2019
205
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации Ростех
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Стенд госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" предлагает ряд мер для поддержки российской отрасли электроники, среди которых - отмена НДС для предприятий отрасли и обеспечение гарантированных закупок их продукции, заявил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко.
Он отметил, что существующие меры помогают предприятиям отрасли, но их недостаточно. По его словам, одной из мер поддержки электронной промышленности может стать отмена НДС хотя бы на 5 лет. Кроме того, необходимо отменить обеспечение заявок по исполнению госконтрактов, а также предоставление 50%-ого авансирования при поставках отечественной продукции, подчеркнул Сахненко.
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Вчера, 10:04
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вместе с тем, отрасли нужны долгосрочные контракты свыше трех лет, добавил он. "Сегодня у нас это получилось в Минобороны, мы получили впервые долгосрочный 10-летний контракт и хотели бы иметь такие же контракты и на рынке для госнужд", - отметил топ-менеджер, выступая на конференции "Электроника в России: будущее отрасли", организованной газетой "Ведомости".
Сахненко уверен, что еще одна из мер, способная привести к росту отрасли - это квотирование закупок. "Мы в этом нуждаемся, потому что для нас это долгосрочный рынок. Нам не только нужно создать прибор, нам еще нужно этот прибор декомпомпозировать до элеметно-компонентной базы, а сделать это без наличия долгосрочного гарантированного рынка практически невозможно", - пояснил топ-менеджер "Ростеха".
В госкорпорации также считают необходимым при присвоении статуса отечественного ПО требовать от разработчика его адаптации к работе на базе отечественных процессоров. "Мы должны создать свою экосреду, а не постоянно врисовываться в те экосреды, которые нам навязывают" - подчеркнул Сахненко. Он добавил, что от производителей телеком-оборудования при получении статуса отечественного нужно требовать срочный план по дальнейшей локализации этого оборудования. "Если производитель заявляет отечественный продукт - значит, будь добр тут же представить план по локализации этого изделия до элементно-компонентной базы. Тогда все задумаются о том, что нужна и микроэлектроника", - сказал представитель госкорпорации.
Для поддержки производителей микроэлектроники "Ростех" просит вернуться к вопросу опережающего финансирования госпрограммы ОПК. Он добавил, что предприятия микроэлектроники нуждаются в субсидиях, заложенных в этой программе. Также он заявил о необходимости мер по привлечению и удержанию в отрасли значительного количества высококлассных специалистов. Среди таких мер он назвал льготные ставки по ипотеке с субсидированием со стороны государства, упрощенное получение гражданства РФ и разрешения на работу, выделение госсубсидий вузам на обучение по целевым запросам промышленности.
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вчера, 10:03
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
1300005
Обсудить 3
РостехРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Журналисты РИА Новости и RT приняли приглашение Зеленского в Киев
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Валерий Фадеев
Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога
Сборка солнечных батарей для навигационного космического аппарата
Источник: запуск "Глонасс-М" перенесли из-за замечания к ракете
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за "советскую оккупацию"
Здание Государственной думы России
Госдума отменила комиссию за банковский роуминг
Кмпьютер
АСИ создаст цифровую платформу для взаимодействия бизнеса и власти
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин рассказал о методах манипуляций у окружения Зеленского
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла закон о продлении "заморозки" накопительной пенсии на год
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Борисов раскритиковал Минфин и Минэкономразвития за бюрократию
Вид на Улан-Уде
Власти Бурятии объяснили задержку реконструкции очистных сооружений
Логотип в отделении Почты России
Суд подтвердил отказ "Почте России" в иске к Судебному департаменту
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории Саки в Крыму
В российских санаториях наступил период самых низких цен
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал продукцию, которую удалось импортозаместить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния