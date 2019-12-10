"Ростех" предложил отменить НДС для производителей электроники

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" предлагает ряд мер для поддержки российской отрасли электроники, среди которых - отмена НДС для предприятий отрасли и обеспечение гарантированных закупок их продукции, заявил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко.

Он отметил, что существующие меры помогают предприятиям отрасли, но их недостаточно. По его словам, одной из мер поддержки электронной промышленности может стать отмена НДС хотя бы на 5 лет. Кроме того, необходимо отменить обеспечение заявок по исполнению госконтрактов, а также предоставление 50%-ого авансирования при поставках отечественной продукции, подчеркнул Сахненко.

Вместе с тем, отрасли нужны долгосрочные контракты свыше трех лет, добавил он. "Сегодня у нас это получилось в Минобороны, мы получили впервые долгосрочный 10-летний контракт и хотели бы иметь такие же контракты и на рынке для госнужд", - отметил топ-менеджер, выступая на конференции "Электроника в России: будущее отрасли", организованной газетой "Ведомости".

Сахненко уверен, что еще одна из мер, способная привести к росту отрасли - это квотирование закупок. "Мы в этом нуждаемся, потому что для нас это долгосрочный рынок. Нам не только нужно создать прибор, нам еще нужно этот прибор декомпомпозировать до элеметно-компонентной базы, а сделать это без наличия долгосрочного гарантированного рынка практически невозможно", - пояснил топ-менеджер "Ростеха".

В госкорпорации также считают необходимым при присвоении статуса отечественного ПО требовать от разработчика его адаптации к работе на базе отечественных процессоров. "Мы должны создать свою экосреду, а не постоянно врисовываться в те экосреды, которые нам навязывают" - подчеркнул Сахненко. Он добавил, что от производителей телеком-оборудования при получении статуса отечественного нужно требовать срочный план по дальнейшей локализации этого оборудования. "Если производитель заявляет отечественный продукт - значит, будь добр тут же представить план по локализации этого изделия до элементно-компонентной базы. Тогда все задумаются о том, что нужна и микроэлектроника", - сказал представитель госкорпорации.