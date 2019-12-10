"Россия сегодня" выложило в открытый доступ выступления на M&DC2k19

"Агентство "Россия сегодня" как крупнейший игрок на поле медиа и дизайна готово поделиться знаниями с широкой аудиторией – потому мы выложили полные тексты лекций о трендах в медиа, дизайне, лайфхаки от самых авторитетных экспертов нашей конференции, их опыт и видение. То, что на многих курсах и форумах дается за большие деньги, вы сможете узнать бесплатно", - сказал арт-директор медиагруппы, инициатор форума Денис Золотарев.