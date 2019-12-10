"Россия сегодня" выложило в открытый доступ выступления на M&DC2k19

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" выложило в открытый доступ видео всех выступлений докладчиков на организованной им первой в стране профессиональной конференции по медиадизайну M&DC2k19. Желающие могут посмотреть их по ссылке.
"Агентство "Россия сегодня" как крупнейший игрок на поле медиа и дизайна готово поделиться знаниями с широкой аудиторией – потому мы выложили полные тексты лекций о трендах в медиа, дизайне, лайфхаки от самых авторитетных экспертов нашей конференции, их опыт и видение. То, что на многих курсах и форумах дается за большие деньги, вы сможете узнать бесплатно", - сказал арт-директор медиагруппы, инициатор форума Денис Золотарев.
"Управление содержанием и смыслом – это и особая, прикладная форма мышления, и новый тип дизайна форматов. Каждый бренд, компания, команда стали заинтересованы в создании собственного медийного канала, полного главным ресурсом современности — интересом", – отметил эксперт в области креативного образования, дизайн-мышления и развития творческого интеллекта Дмитрий Карпов. "Наблюдается высокий уровень тревожности в интернете, в целом – очень низкая самооценка у людей, особенно у подростков, из-за алгоритмов соцмедиа, dark patterns, infinite scrolling и других попыток завоевать внимание и кошелек пользователя… Мы стараемся создать внутри приложения благоприятную среду для саморазвития и креативности с помощью анонимности и отказа от публичных лайков", – подчеркнула контент-редактор приложения w1d1 Нина Захарова.
Первая в России профессиональная конференция по медиадизайну M&DC2k19 прошла 29-30 октября 2019 года в Omega Rooftop на Цветном бульваре при поддержке ведущих отраслевых СМИ, ассоциаций и организаций. Участники двухдневного форума подробно обсудили состояние и перспективы развития сторителлинга, инфографики, иллюстраций, фото и других инструментов медиа. Генеральным информационным партнером форума выступил ведущий отечественный портал в сфере рекламы, маркетинга и PR "Sostav.ru", индустриальными и информационными партнерами – АКАР, АБКР, АКМР, "Ассоциация менеджеров", IAB Russia, РАМУ, Лайфхакер, фестиваль креативных индустрий G8, Mediajobs, бизнес-школа RMA и Bang Bang Education.
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