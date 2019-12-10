В акции "Дни в профессии" приняли участие более 10 тысяч студентов

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Более 10 тысяч студентов вузов и ссузов познакомились с потенциальными работодателями на однодневных экскурсиях-стажировках в рамках акции "Дни в профессии" проекта "Профстажировки 2.0", сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

"Профстажировки 2.0" являются совместным проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей" и ОНФ

"Две недели по всей стране проходили профориентационные экскурсии для студентов – потенциальных участников Всероссийского конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0". Их главная цель – показать возможности каждого региона для развития карьеры выпускников. Мы видим, что интерес к акции только растет, ее участниками стали свыше 10 тысяч студентов. Если будущие выпускники уже выбрали профессию, такие однодневные стажировки помогут им определиться с местом для прохождения дальнейшей практики", – приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "РСВ", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.

В частности, активисты ОНФ в Белгородской области организовали для студентов-энергетиков 4-го курса БГТУ имени Шухова экскурсию-стажировку на один из самых современных энергообъектов России – цифровую подстанцию "Никольское" "Россети Центр Белгородэнерго". В Адыгее для 100 студентов Майкопского индустриального техникума были организованы экскурсии на два крупных майкопских предприятия. В Коми студенты Сыктывкарского лесного института смогли посетить лесоперерабатывающее предприятие ООО "Лузалес".