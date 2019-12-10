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В акции "Дни в профессии" приняли участие более 10 тысяч студентов
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РИА Новости

В акции "Дни в профессии" приняли участие более 10 тысяч студентов

13:16 10.12.2019
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© Фото : пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"Участники акции "Дни в профессии" проекта "Профстажировки 2.0"
Участники акции Дни в профессии проекта Профстажировки 2.0
© Фото : пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Более 10 тысяч студентов вузов и ссузов познакомились с потенциальными работодателями на однодневных экскурсиях-стажировках в рамках акции "Дни в профессии" проекта "Профстажировки 2.0", сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".
"Профстажировки 2.0" являются совместным проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей" и ОНФ.
"Две недели по всей стране проходили профориентационные экскурсии для студентов – потенциальных участников Всероссийского конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0". Их главная цель – показать возможности каждого региона для развития карьеры выпускников. Мы видим, что интерес к акции только растет, ее участниками стали свыше 10 тысяч студентов. Если будущие выпускники уже выбрали профессию, такие однодневные стажировки помогут им определиться с местом для прохождения дальнейшей практики", – приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "РСВ", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
В частности, активисты ОНФ в Белгородской области организовали для студентов-энергетиков 4-го курса БГТУ имени Шухова экскурсию-стажировку на один из самых современных энергообъектов России – цифровую подстанцию "Никольское" "Россети Центр Белгородэнерго". В Адыгее для 100 студентов Майкопского индустриального техникума были организованы экскурсии на два крупных майкопских предприятия. В Коми студенты Сыктывкарского лесного института смогли посетить лесоперерабатывающее предприятие ООО "Лузалес".
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Всего на сегодняшний день на платформе профстажировки.рф размещено 4086 кейсов от 1167 партнеров-работодателей. В их числе Минстрой России, ООО "СИБУР Холдинг", ПАО "Россети", ОАО "РЖД", ПАО "Ростелеком", ПАО "Аэрофлот", ГК "Росатом", ГК "ВЭБ.РФ", "Группа ГАЗ", АО "Росгеология", ПАО "Квадра" и другие. В январе 2020 года будут подведены итоги первой волны Всероссийского конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" – определятся имена студентов, которые получат стажировку благодаря успешно написанной курсовой работе, указывается в сообщении.
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