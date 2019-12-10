Вторую очередь завода "Воронежсельмаш" начнут строить в 2020 году

ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. "Воронежсельмаш" приступит в 2020 году к строительству второй очереди завода, в которую предполагается инвестировать около 700 миллионов рублей, сообщило во вторник воронежское облправительство.

Завод "Воронежсельмаш" является одним из старейших предприятий Воронежа . Основанный в 1917 году, сейчас он является одним из лидеров в производстве оборудования для послеуборочной обработки, сушки и хранения зерна. Перспективы развития предприятия обсудили 10 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель совета директоров ООО "Воронежсельмаш" Егор Коблик.

"В текущем году компанией было принято решение о начале реализации нового инвестпроекта по строительству второго производственного корпуса завода площадью 10 тысяч квадратных метров в индустриальном парке "Масловский". На сегодняшний день завершена вся необходимая подготовительная работа, в ближайшее время будет получено разрешение на строительство. Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 700 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По словам Коблика, которые приводит облправительство, реализация проекта позволит вдвое увеличить производственные площади завода, оснастить его современным технологическим оборудованием и увеличить выручку предприятия до 4 миллиардов рублей в год.