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Воронежская область
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Вторую очередь завода "Воронежсельмаш" начнут строить в 2020 году
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РИА Новости

Вторую очередь завода "Воронежсельмаш" начнут строить в 2020 году

13:12 10.12.2019
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© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев
© Фото : Правительство Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. "Воронежсельмаш" приступит в 2020 году к строительству второй очереди завода, в которую предполагается инвестировать около 700 миллионов рублей, сообщило во вторник воронежское облправительство.
Завод "Воронежсельмаш" является одним из старейших предприятий Воронежа. Основанный в 1917 году, сейчас он является одним из лидеров в производстве оборудования для послеуборочной обработки, сушки и хранения зерна. Перспективы развития предприятия обсудили 10 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель совета директоров ООО "Воронежсельмаш" Егор Коблик.
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"В текущем году компанией было принято решение о начале реализации нового инвестпроекта по строительству второго производственного корпуса завода площадью 10 тысяч квадратных метров в индустриальном парке "Масловский". На сегодняшний день завершена вся необходимая подготовительная работа, в ближайшее время будет получено разрешение на строительство. Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 700 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По словам Коблика, которые приводит облправительство, реализация проекта позволит вдвое увеличить производственные площади завода, оснастить его современным технологическим оборудованием и увеличить выручку предприятия до 4 миллиардов рублей в год.
"Выпуск готовой продукции на новых площадях планируется начать уже в 2021 году", - информирует облправительство.
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