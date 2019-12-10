Харитонов: Лужков сумел восстановить роль Москвы в масштабах страны

"Он располагал к себе, умел пошутить, и над собой. Был коммуникабельный, контактный человек. Искренне жаль. Я знал его давно. В самое сложное, тяжелое время он был в столице нашей родины, тогда, когда и преступность... была, когда вдоль Кремля стояли люди, чуть ли не последним торговали. Надо вспомнить, что так было после распада Советского Союза, но столица не распалась, она как была столицей, так и осталась", - сказал Харитонов.