Харитонов: Лужков сумел восстановить роль Москвы в масштабах страны

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков возглавил столицу в тяжелое время, но смог восстановить ее роль, заявил РИА Новости депутат от КПРФ Николай Харитонов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть бывшего столичного градоначальника. Лужков занимал пост мэра Москвы 18 лет - с 1992 по 2010 год.
"Он располагал к себе, умел пошутить, и над собой. Был коммуникабельный, контактный человек. Искренне жаль. Я знал его давно. В самое сложное, тяжелое время он был в столице нашей родины, тогда, когда и преступность... была, когда вдоль Кремля стояли люди, чуть ли не последним торговали. Надо вспомнить, что так было после распада Советского Союза, но столица не распалась, она как была столицей, так и осталась", - сказал Харитонов.
По его словам, Лужков восстановил "роль Москвы в масштабах государства". "Буду всегда его помнить. Добрый парень. Родным и близким - слова поддержки и соболезнования", - отметил депутат Госдумы.