Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- член Совета Федерации Олег МОРОЗОВ;
- депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- украинский политолог, доктор политических наук Александр СЕМЧЕНКО;
- директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
На состоявшемся 9 декабря в Париже саммите в "нормандском формате" достигнуты соглашения относительно поэтапного развода сил, разминирования и обмена пленными в формате "всех на всех". Оценки результатов встречи противоречивы. Одни эксперты считают, что саммит прошел в целом успешно, поскольку были решены все вопросы, не требующие политических уступок. Другие полагают, что для этого не стоило собирать глав государств, а принятые решения можно было согласовать и в рамках Минской контактной группы. Главным результатом можно признать сам факт возобновления прямого диалога лидеров Украины и России и подтверждение решимости всех сторон прекратить кровопролитие на Донбассе.
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- член Совета Федерации Олег МОРОЗОВ;
- депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- украинский политолог, доктор политических наук Александр СЕМЧЕНКО;
- директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
На состоявшемся 9 декабря в Париже саммите в "нормандском формате" достигнуты соглашения относительно поэтапного развода сил, разминирования и обмена пленными в формате "всех на всех". Оценки результатов встречи противоречивы. Одни эксперты считают, что саммит прошел в целом успешно, поскольку были решены все вопросы, не требующие политических уступок. Другие полагают, что для этого не стоило собирать глав государств, а принятые решения можно было согласовать и в рамках Минской контактной группы. Главным результатом можно признать сам факт возобновления прямого диалога лидеров Украины и России и подтверждение решимости всех сторон прекратить кровопролитие на Донбассе.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/