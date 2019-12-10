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Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"
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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

13:04 10.12.2019 (обновлено: 17:05 10.12.2019)
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12 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Итоги Парижского саммита: что ждет Донбасс и Украину?". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- член Совета Федерации Олег МОРОЗОВ;
- депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- украинский политолог, доктор политических наук Александр СЕМЧЕНКО;
- директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

На состоявшемся 9 декабря в Париже саммите в "нормандском формате" достигнуты соглашения относительно поэтапного развода сил, разминирования и обмена пленными в формате "всех на всех". Оценки результатов встречи противоречивы. Одни эксперты считают, что саммит прошел в целом успешно, поскольку были решены все вопросы, не требующие политических уступок. Другие полагают, что для этого не стоило собирать глав государств, а принятые решения можно было согласовать и в рамках Минской контактной группы. Главным результатом можно признать сам факт возобновления прямого диалога лидеров Украины и России и подтверждение решимости всех сторон прекратить кровопролитие на Донбассе.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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