Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

3

12 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Итоги Парижского саммита: что ждет Донбасс и Украину?". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".