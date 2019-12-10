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Пресс-конференция, посвященная Чемпионату России по футболу 2019–2020
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РИА Новости

Пресс-конференция, посвященная Чемпионату России по футболу 2019–2020

13:03 10.12.2019 (обновлено: 14:35 10.12.2019)
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16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная итогам первой части Чемпионата России по футболу сезона 2019–2020 гг.
Участники:
- президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей ПРЯДКИН;
- исполнительный директор РПЛ Сергей ЧЕБАН;
- спортивный директор РПЛ Виктор ПЫШКИН;
- коммерческий директор РПЛ Павел СУВОРОВ;
- директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр МЕЙТИН;
- директор по маркетингу РПЛ Евгений САВИН.

Модератор – директор по связям с общественностью РПЛ Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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