ДНР готова к прямому диалогу с Киевом, заявил Пушилин

"Мы неоднократно заявляли, что без прямого диалога конфликт разрешить полноценно не получится. Нужен только прямой диалог, и мы по-прежнему к нему готовы. Ну а отговорки президента (Украины Владимира Зеленского - ред.) по поводу каких-то других переговорщиков и прочего звучат по меньшей мере нелепо", - заявил Пушилин в эфире " Первого канала ".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.