РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T13:09+0300
https://ria.ru/20191210/1562206333.html
ДНР готова к прямому диалогу с Киевом, заявил Пушилин
https://cdn23.img.ria.ru/images/155539/09/1555390972_0:241:3213:2048_1036x0_80_0_0_25ae5844e473b68f347b84f29b43ec23.jpg
РИА Новости

ДНР готова к прямому диалогу с Киевом, заявил Пушилин

12:49 10.12.2019 (обновлено: 13:09 10.12.2019)
1292
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР по-прежнему готова к прямому диалогу с Киевом.

"Мы неоднократно заявляли, что без прямого диалога конфликт разрешить полноценно не получится. Нужен только прямой диалог, и мы по-прежнему к нему готовы. Ну а отговорки президента (Украины Владимира Зеленского - ред.) по поводу каких-то других переговорщиков и прочего звучат по меньшей мере нелепо", - заявил Пушилин в эфире "Первого канала".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
Вчера, 11:11
ДНР готова провести обмен пленными с Киевом до конца года
610004
Обсудить 0
Денис ПушилинВладимир ЗеленскийМинскООНСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
В ЛНР заявили о перестрелке украинских силовиков и националистов
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР прокомментировал заявления Зеленского в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР оценили, за сколько Донбасс и Киев смогут провести обмен пленным
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Песков оценил идею Зеленского изменить формат трехсторонней группы
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Жителей ДНР и ЛНР могут освободить от пошлины за российские паспорта
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины не исключил "газовой войны" с Россией
Алексей Гончарук
Премьер Украины прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин рассказал о методах манипуляций у окружения Зеленского
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Другая биомеханика": Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Климкин считает договоренности на саммите в Париже "тревожными"
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Евросоюзе оценили итоги саммита "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Кремле рассказали, как проходит "нормандский саммит"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния