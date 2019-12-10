МИД предупредил россиян о красном уровне погодной опасности в Исландии

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о "красном уровне" метеоопасности в Исландии и о возможных изменениях в расписании авиарейсов в связи с этим.
"Исландия – 10 декабря прогнозируются сложные метеоусловия: снегопады и штормовой ветер; в северо-западных районах страны объявлен "красный уровень" метеоопасности; возможны задержки/отмены авиарейсов; ограничение дорожного движения", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.