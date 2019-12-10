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МИД предупредил россиян о красном уровне погодной опасности в Исландии
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о красном уровне погодной опасности в Исландии

12:48 10.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о "красном уровне" метеоопасности в Исландии и о возможных изменениях в расписании авиарейсов в связи с этим.
"Исландия – 10 декабря прогнозируются сложные метеоусловия: снегопады и штормовой ветер; в северо-западных районах страны объявлен "красный уровень" метеоопасности; возможны задержки/отмены авиарейсов; ограничение дорожного движения", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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МИД РФИсландияВ мире
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