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"Лайфхаков нет". Эксперт оценил изменения в работе WhatsApp
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РИА Новости

"Лайфхаков нет". Эксперт оценил изменения в работе WhatsApp

12:40 10.12.2019 (обновлено: 12:55 10.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с "360" заявил, что после отключения WhatsApp от устройств с устаревшими операционными системами пользователям придется поменять смартфон или перейти на другие приложения.
По его словам, компания, скорее всего, решила оптимизировать расходы.

"Для пользователей это, конечно, грустная история, потому что люди не видели необходимости, для чего им нужно менять свой смартфон. Вроде звонить можно, СМС получать, WhatsApp пользоваться, фотографировать можно, а что еще нужно".

Владимир Зыков
Ранее стало известно, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp станет недоступен на устройствах с Android 2.3.7, iOS 8 и более ранними версиями.
Так, владельцы этих гаджетов не смогут создавать новые аккаунты или повторно подтверждать существующие. По этой причине разработчики рекомендуют использовать устройства на Android 4.0.3 и iOS 9 или их более поздних версиях.
WhatsApp — одна из наиболее популярных в мире программ для обмена сообщениями. По информации на февраль прошлого года, мессенджером пользовались более полутора миллиардов человек.
Логотип мессенджера WhatsApp
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