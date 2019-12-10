Верховный суд предложил гуманнее относиться к неплательщикам налогов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает расширить возможности неплательщиков налогов погасить долги и избежать уголовной ответственности, постановление о внесении соответствующего законопроекта пленум ВС РФ принял во вторник.
В настоящее время лица, впервые привлеченные к ответственности за неуплату налогов, могут погасить ущерб, после чего уголовное дело будет прекращено. Однако сделать это надо до назначения судебного заседания.
"Подобное ограничение ... не только существенно влияет на правовое положение лиц, выполнивших те же требования несколько позже... но и препятствует суду активно применять нормы закона, побуждающие лиц добровольно загладить причиненный преступлением вред", - сказано в пояснительной записке.
Представитель Генпрокуратуры на заседании пленума в целом поддержал данный законопроект.