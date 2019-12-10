Россия готова развивать интеграцию с Белоруссией на основе равноправия

"Россия готова развивать союзную интеграцию на принципах равноправия и взаимной выгоды, укреплять дружественные и добрососедские отношения, которыми нас связывает совместная история, общность культур, языка, духовных и нравственных ценностей", - говорится в заявлении Медведева, которое зачитал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Успешное продвижение по пути строительства Союзного государства в значительной мере зависит от активной позиции представителей органов власти Российской Федерации и Республики Беларусь, руководителей промышленного и энергетического, сельскохозяйственного комплексов, глав регионов, видных деятелей науки, культуры, образования, участвующих в этой научно-практической конференции", - дополняется в приветственном слове Медведева.

Он отметил, что за прошедший с подписания договора период братские народы России и Белоруссии подтвердили свой выбор в пользу сближения во всех сферах жизни.

"Многое уже сделано, особенно в области обеспечения равных прав гражданам. Вместе с тем перед нами стоят новые масштабные задачи, для решения которых необходимо в полной мере раскрыть заложенный в договоре потенциал", - отметил премьер-министр.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты", среди которых есть и "дорожная карта" в газовой сфере. В пятницу на прошлой неделе переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко.