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Союзное государство
2019-12-10T12:24+0300
https://ria.ru/20191210/1562204446.html
Россия готова развивать интеграцию с Белоруссией на основе равноправия
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РИА Новости

Россия готова развивать интеграцию с Белоруссией на основе равноправия

12:24 10.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия готова развивать союзную интеграцию с Белоруссией на принципах равноправия и взаимной выгоды, перед Москвой и Минском стоят новые масштабные задачи, говорится в приветственном слове премьер-министра России Дмитрия Медведева по случаю проведения научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания договора о создании Союзного государства.
"Россия готова развивать союзную интеграцию на принципах равноправия и взаимной выгоды, укреплять дружественные и добрососедские отношения, которыми нас связывает совместная история, общность культур, языка, духовных и нравственных ценностей", - говорится в заявлении Медведева, которое зачитал замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
19 ноября, 20:51Союзное государство
Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции
"Успешное продвижение по пути строительства Союзного государства в значительной мере зависит от активной позиции представителей органов власти Российской Федерации и Республики Беларусь, руководителей промышленного и энергетического, сельскохозяйственного комплексов, глав регионов, видных деятелей науки, культуры, образования, участвующих в этой научно-практической конференции", - дополняется в приветственном слове Медведева.
Он отметил, что за прошедший с подписания договора период братские народы России и Белоруссии подтвердили свой выбор в пользу сближения во всех сферах жизни.
"Многое уже сделано, особенно в области обеспечения равных прав гражданам. Вместе с тем перед нами стоят новые масштабные задачи, для решения которых необходимо в полной мере раскрыть заложенный в договоре потенциал", - отметил премьер-министр.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
7 декабря, 08:00Союзное государство
Союз с ценами врозь. Что мешает интеграции России и Белоруссии
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты", среди которых есть и "дорожная карта" в газовой сфере. В пятницу на прошлой неделе переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В субботу переговоры прошли на уровне президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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Союзное государствоАлександр ПанкинСергей РумасДмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоМИД РФБелоруссияРоссияПолитика
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