Ростовскому водителю, прокатившему Санта-Клауса, может грозить штраф

По словам представителя областного ГИБДД, информации о подобном инциденте к ним не поступало. При этом перевозка людей вне кабины автомобиля запрещена, за исключением отдельных случаев. "За данное нарушение, согласно кодексу об административных правонарушениях, предусмотрен штраф в размере тысячи рублей", - сказал собеседник.