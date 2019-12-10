Ростовскому водителю, прокатившему Санта-Клауса, может грозить штраф

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Водителю автомобиля, прокатившему по асфальту в Ростове-на-Дону в санях человека, одетого в костюм Санта-Клауса, может грозить штраф за нарушение ПДД, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД по Ростовской области.
Во вторник утром в группе "Это Ростов-на-Дону" соцсети "ВКонтакте" появилось видео автомобиля, который едет по трассе без снега с прикрепленными санями в виде кресла. При этом сани сильно искрят, а в них сидит человек в новогоднем костюме. Видео сопровождалось постом "Санта-Клаус в искрящихся санях с баварским оленем замечен в Ростове".
По словам представителя областного ГИБДД, информации о подобном инциденте к ним не поступало. При этом перевозка людей вне кабины автомобиля запрещена, за исключением отдельных случаев. "За данное нарушение, согласно кодексу об административных правонарушениях, предусмотрен штраф в размере тысячи рублей", - сказал собеседник.