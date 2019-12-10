"Неделя русской культуры" открылась в китайском Санья

МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Выступлением артистов Московского академического театра танца "Гжель" в городе Санья провинции Хайнань в понедельник открылась "Неделя русской культуры - 2019".
В рамках недели в Санья состоится концерт русской народной песни и пляски, также запланирован целый ряд тематических мероприятий – фотовыставка на тему 70-летней дружбы Китая и России и выставка произведений масляной живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, демонстрация российских фильмов в городах Хайкоу, Санья и Цюнхае.
Мероприятие призвано создать условия для содействия сотрудничеству и обменам в сфере культурного информационного сотрудничества между провинцией Хайнань и Россией, непрерывно обогащая культуру Хайнаня. Мероприятие также стало своеобразным подарком к 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.