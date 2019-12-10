"Неделя русской культуры" открылась в китайском Санья

Мероприятие призвано создать условия для содействия сотрудничеству и обменам в сфере культурного информационного сотрудничества между провинцией Хайнань и Россией, непрерывно обогащая культуру Хайнаня. Мероприятие также стало своеобразным подарком к 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.