У острова Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник недалеко от островов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 08.40 по времени UTC (11.40 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 100 километрах к северо-востоку от населенного пункта Тадине, который находится на острове Маре. Очаг залегал на глубине 10 километров.
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Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.