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У острова Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,6
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РИА Новости

У острова Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,6

12:12 10.12.2019
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© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы
Сейсмограф фиксирует колебания почвы
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник недалеко от островов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 08.40 по времени UTC (11.40 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 100 километрах к северо-востоку от населенного пункта Тадине, который находится на острове Маре. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Сейсмограф. Архивное фото
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