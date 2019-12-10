РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-10T12:16+0300
https://ria.ru/20191210/1562203433.html
Иерарх: число приходов УПЦ в уходящем году существенно возросло
https://cdn23.img.ria.ru/images/154793/62/1547936258_0:282:3072:2009_1036x0_80_0_0_31af5f783590ca2b14a69943f2992393.jpg
РИА Новости

Иерарх: число приходов УПЦ в уходящем году существенно возросло

12:16 10.12.2019
292
© AFP 2019 / Volodymyr ShuvayevНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел во время службы
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел во время службы
© AFP 2019 / Volodymyr Shuvayev
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Почти 250 новых приходов было открыто в Украинской православной церкви в 2019 году, сообщается на сайте УПЦ.
"В Украинской православной церкви за уходящий год существенно возросло количество приходов, оно насчитывает 12 338 религиозных общин, что на 246 больше, чем в прошлом году (12 092)", - говорится в сообщении.
Также увеличилось общее количество монашествующих: сейчас в УПЦ 4609 монахов и монахинь, в 2019 году монашеский постриг приняли 108 православных верующих.
Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
6 декабря, 17:05Религия и мировоззрение
Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
Кроме того, в 2018 году в Украинской церкви было 12 409 священнослужителей, в 2019 году их стало на два человека больше. Число епархий осталось неизменным: 53. Монастырей в прошлом году было 258, в уходящем их стало 254.
Как уточнили в УПЦ, такие данные были озвучены управляющим делами Украинской церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием на последнем в этом году заседании Священного Синода Украинской православной церкви.
УПЦ неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В период президентства Петра Порошенко в УПЦ регулярно заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.
Патриарх Иерусалимский Феофил III
6 декабря, 17:04Религия и мировоззрение
Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
800004
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьрелигия
Рекомендуем
Ноутбук
Украинский сайт "Миротворец" заявил, что останавливает работу серверов
Посол Ватикана в РФ архиепископ Челестино Мильоре
Архиепископ: Ватикан найдет способ созвать Вселенский собор
Храм Христа Спасителя в Москве
РПЦ: Лужков запомнится восстановлением храма Христа Спасителя
Илья Мордвинцев, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
Ученый объяснил надпись "Т-34" на белом медведе на Новой Земле
Газораспределительная станция в Львовской области
Эксперт оценил возможность контракта о транзите газа с Украиной
Бундестаг
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
Признавшие ПЦУ иерархи пересмотрят решения, надеется патриарх Кирилл
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Политологи прокомментировали результаты встречи "нормандской четверки"
Порт в Севастополе
Военный эксперт прокомментировал резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В московском храме опровергли данные о гражданской панихиде по Лужкову
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Россия готова развивать интеграцию с Белоруссией на основе равноправия
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины
Открытие стационарного медицинского пункта для бездомных в Иркутске
Минздрав и РПЦ открыли в Иркутске медпункт для бездомных
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния