Иерарх: число приходов УПЦ в уходящем году существенно возросло

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Почти 250 новых приходов было открыто в Украинской православной церкви в 2019 году, сообщается на сайте УПЦ.

"В Украинской православной церкви за уходящий год существенно возросло количество приходов, оно насчитывает 12 338 религиозных общин, что на 246 больше, чем в прошлом году (12 092)", - говорится в сообщении.

Также увеличилось общее количество монашествующих: сейчас в УПЦ 4609 монахов и монахинь, в 2019 году монашеский постриг приняли 108 православных верующих.

Кроме того, в 2018 году в Украинской церкви было 12 409 священнослужителей, в 2019 году их стало на два человека больше. Число епархий осталось неизменным: 53. Монастырей в прошлом году было 258, в уходящем их стало 254.

Как уточнили в УПЦ, такие данные были озвучены управляющим делами Украинской церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием на последнем в этом году заседании Священного Синода Украинской православной церкви.