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Володин: Жириновский зародил конкуренцию внутри российской партсистемы
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РИА Новости

Володин: Жириновский зародил конкуренцию внутри российской партсистемы

12:02 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал тем человеком, благодаря которому в России зародилась конкуренция внутри партийной системы, которая делает работу политических партий эффективной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Во вторник в Госдуме открылась выставка, посвященная 30-летию ЛДПР, на которой представлены видеохроника, первые документы партии, архивные фотографии и материалы из музея, посвященные работе фракции, а также халат-накидка, подаренный Муаммаром Каддафи в 2011 году.
"Когда мы говорим об истории нашей многопартийности, эта история во многом связана с ЛДПР. Крайне важно, чтобы была конкуренция в рамках партийной системы. Этой конкуренции не было, когда была монополия одной партии. Это все привело к одному мнению, не было противовесов... Эта конкуренция стала нарождаться 30 лет назад, и как раз Владимир Вольфович Жириновский был тем человеком, который инициировал эти изменения", - сказал Володин.
Он отметил важность эффективности и конкурентоспособности партий новой России, чтобы через эту конкуренцию повышалось и качество власти в стране. "Эффективная партийная система – это, в том числе, устойчивость политической системы, потому что партии являются ее каркасом", - пояснил спикер Госдумы.
Володин также отметил, что ЛДПР на протяжении всего времени своего существования удается преодолеть барьер для попадания в парламент, чтобы представлять интересы избирателей, а самому Жириновскому — завоевать доверие людей. Всего, по словам Володина, с участием депутатов ЛДПР принято 520 законов.
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"Я считаю, что 30 лет я руковожу ЛДПР вместе, это команда. Не надо думать, что один человек или два... Надеюсь, в ближайшие 10 лет появится из них тот, кто меня заменит", - заявил Жириновский.
"Пока вы идете вот так, победно, и вас поддерживают, думаю, что здесь это, скорее всего, не та тема, которая должна волновать. Но в политике все находится в движении и в конкуренции. Поэтому этот фактор также надо учитывать. Лидер должен быть конкурентен, он должен быть уважаем, он должен совершать поступки, принимать решения и делать все для того, чтобы его партия побеждала на выборах. Нам повезло: во главе нашей страны стоит президент популярный, уважаемый, прозорливый, делающий все для того, чтобы страна была сильной", - сказал Володин.
Первое собрание инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС) состоялось 13 декабря 1989 года. Учредительный съезд ЛДПСС прошел уже в марте 1990 года, где председателем был избран Жириновский. В 1991 году министерством юстиций СССР было выдано свидетельство о регистрации устава ЛДПСС. На третьем съезде партии в 1992 году было принято решение учредить и зарегистрировать в Минюсте Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), утвердить программу и устав. Председателем ЛДПР был избран Жириновский.
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ЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинМуаммар КаддафиВладимир ЖириновскийМоскваРоссияСССРПолитика
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