Володин: Жириновский зародил конкуренцию внутри российской партсистемы

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал тем человеком, благодаря которому в России зародилась конкуренция внутри партийной системы, которая делает работу политических партий эффективной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Во вторник в Госдуме открылась выставка, посвященная 30-летию ЛДПР, на которой представлены видеохроника, первые документы партии, архивные фотографии и материалы из музея, посвященные работе фракции, а также халат-накидка, подаренный Муаммаром Каддафи в 2011 году.

"Когда мы говорим об истории нашей многопартийности, эта история во многом связана с ЛДПР. Крайне важно, чтобы была конкуренция в рамках партийной системы. Этой конкуренции не было, когда была монополия одной партии. Это все привело к одному мнению, не было противовесов... Эта конкуренция стала нарождаться 30 лет назад, и как раз Владимир Вольфович Жириновский был тем человеком, который инициировал эти изменения", - сказал Володин.

Он отметил важность эффективности и конкурентоспособности партий новой России, чтобы через эту конкуренцию повышалось и качество власти в стране. "Эффективная партийная система – это, в том числе, устойчивость политической системы, потому что партии являются ее каркасом", - пояснил спикер Госдумы.

Володин также отметил, что ЛДПР на протяжении всего времени своего существования удается преодолеть барьер для попадания в парламент, чтобы представлять интересы избирателей, а самому Жириновскому — завоевать доверие людей. Всего, по словам Володина, с участием депутатов ЛДПР принято 520 законов.

"Я считаю, что 30 лет я руковожу ЛДПР вместе, это команда. Не надо думать, что один человек или два... Надеюсь, в ближайшие 10 лет появится из них тот, кто меня заменит", - заявил Жириновский.

"Пока вы идете вот так, победно, и вас поддерживают, думаю, что здесь это, скорее всего, не та тема, которая должна волновать. Но в политике все находится в движении и в конкуренции. Поэтому этот фактор также надо учитывать. Лидер должен быть конкурентен, он должен быть уважаем, он должен совершать поступки, принимать решения и делать все для того, чтобы его партия побеждала на выборах. Нам повезло: во главе нашей страны стоит президент популярный, уважаемый, прозорливый, делающий все для того, чтобы страна была сильной", - сказал Володин.