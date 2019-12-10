Ситуация в зоне российского патрулирования в Сирии стабилизировалась

НУР-СУЛТАН, 10 дек – РИА Новости. Ситуация в зоне российско-турецкого патрулирования в Сирии стабилизировалась, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"На сегодняшний день ситуация более-менее стабильна. Конечно, есть некоторые провокации с разных сторон, но в целом нам удалось стабилизировать ситуацию. Это хороший знак", - сказал он, комментируя обстановку в зоне российско-турецкого патрулирования на сирийской границе.
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В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.