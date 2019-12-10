Собянин осмотрел открывшийся в Москве Дом прав человека

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел открывшийся на Смоленском бульваре в столице Дом прав человека - новую штаб-квартиру федерального омбудсмена.
"Я думаю, что обращающихся будет больше, а не меньше, потому что прийти в такое здание - одно удовольствие, получить консультацию, решить свои проблемы. Хотел поблагодарить институт по правам человека, он играет огромную роль в Москве. Вы очень бережно относитесь к вопросам, по которым граждане обращаются к вам, и активно их решаете", - сказал градоначальник.
Он отметил, что при реконструкции здания были соблюдены все требования к работам на объектах культурного наследия, сохранены исторические фасады, кроме того, благоустроена прилегающая территория.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник торжественно открыла в Москве Дом прав человека, в нем создана просторная приемная с системой электронной очереди и комната для посетителей с детьми. Также реализована концепция доступной среды для людей с ограниченными возможностями и создан ситуационный центр, который позволяет организовывать видеосвязь с региональными уполномоченными и проводить совместные приемы граждан.