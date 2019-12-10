Собянин осмотрел открывшийся в Москве Дом прав человека

"Я думаю, что обращающихся будет больше, а не меньше, потому что прийти в такое здание - одно удовольствие, получить консультацию, решить свои проблемы. Хотел поблагодарить институт по правам человека, он играет огромную роль в Москве. Вы очень бережно относитесь к вопросам, по которым граждане обращаются к вам, и активно их решаете", - сказал градоначальник.