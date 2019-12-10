РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T12:02+0300
https://ria.ru/20191210/1562202964.html
Собянин осмотрел открывшийся в Москве Дом прав человека
https://cdn24.img.ria.ru/images/156013/21/1560132122_0:120:2812:1702_1036x0_80_0_0_1efa49e9cd0c4ff0d2bcd6d435a59b29.jpg
РИА Новости

Собянин осмотрел открывшийся в Москве Дом прав человека

12:02 10.12.2019
201
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел открывшийся на Смоленском бульваре в столице Дом прав человека - новую штаб-квартиру федерального омбудсмена.
"Я думаю, что обращающихся будет больше, а не меньше, потому что прийти в такое здание - одно удовольствие, получить консультацию, решить свои проблемы. Хотел поблагодарить институт по правам человека, он играет огромную роль в Москве. Вы очень бережно относитесь к вопросам, по которым граждане обращаются к вам, и активно их решаете", - сказал градоначальник.
Татьяна Москалькова
Вчера, 11:00
Москалькова открыла новое здание аппарата омбудсмена
Он отметил, что при реконструкции здания были соблюдены все требования к работам на объектах культурного наследия, сохранены исторические фасады, кроме того, благоустроена прилегающая территория.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник торжественно открыла в Москве Дом прав человека, в нем создана просторная приемная с системой электронной очереди и комната для посетителей с детьми. Также реализована концепция доступной среды для людей с ограниченными возможностями и создан ситуационный центр, который позволяет организовывать видеосвязь с региональными уполномоченными и проводить совместные приемы граждан.
241000
Обсудить 3
Татьяна МоскальковаСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Татьяна Москалькова
Москалькова открыла новое здание аппарата омбудсмена
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Володин: Жириновский зародил конкуренцию внутри российской партсистемы
Открытие стационарного медицинского пункта для бездомных в Иркутске
Минздрав и РПЦ открыли в Иркутске медпункт для бездомных
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Васильева рассказала, что должны осознать школьники
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
Президент РАН вручил ордена Александра Невского двум академикам
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуму внесли законопроект о присяге для сотрудников Росгвардии
Полицейские у здания больницы в городе Острава
Число жертв стрельбы в чешской больнице возросло до шести человек
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Удостоверение депутата Государственной Думы РФ
Депутат Госдумы от КПРФ Авдеев написал заявление о сложении полномочий
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Бывший судья Арбитражного суда Олег Гаврюшин
В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку
Ребенок
В Москве семью живущего в ПМЦ ребенка хотят лишить родительских прав
Ноутбук
Украинский сайт "Миротворец" заявил, что останавливает работу серверов
Илья Мордвинцев, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
Ученый объяснил надпись "Т-34" на белом медведе на Новой Земле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния