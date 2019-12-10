На Алтае выделят финансовую помощь муниципалитетам

БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Общий объем финансовой помощи местным бюджетам в 2020 году составит 30 миллиардов 544 миллиона рублей, темп роста к первоначальному объему 2019 года - 105%, сообщается на Общий объем финансовой помощи местным бюджетам в 2020 году составит 30 миллиардов 544 миллиона рублей, темп роста к первоначальному объему 2019 года - 105%, сообщается на сайте правительства Алтайского края

По данным ведомства, сохраняются все основные виды финансовой помощи муниципальным образованиям на исполнение местных полномочий, в том числе субсидии на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений в объеме 1 миллиард рублей.

"Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов составит 1,6 миллиарда рублей, рост к 2019 году - 107%. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составит 500 миллионов рублей. Будет продолжена поддержка муниципальных образований в части софинансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением расчетов за топливно-энергетические ресурсы", - говорится в сообщении.

В соответствии с новациями бюджетного законодательства все субсидии, предоставляемые муниципальным образованиям региона, распределены законом о бюджете, в том числе субсидии на мероприятия в рамках краевой адресной инвестиционной программы.