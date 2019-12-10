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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-10T11:55+0300
https://ria.ru/20191210/1562202436.html
На Алтае выделят финансовую помощь муниципалитетам
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РИА Новости

На Алтае выделят финансовую помощь муниципалитетам

11:55 10.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАлтайский край
Алтайский край
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алтайский край. Архивное фото
БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Общий объем финансовой помощи местным бюджетам в 2020 году составит 30 миллиардов 544 миллиона рублей, темп роста к первоначальному объему 2019 года - 105%, сообщается на сайте правительства Алтайского края.
По данным ведомства, сохраняются все основные виды финансовой помощи муниципальным образованиям на исполнение местных полномочий, в том числе субсидии на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений в объеме 1 миллиард рублей.
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"Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов составит 1,6 миллиарда рублей, рост к 2019 году - 107%. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составит 500 миллионов рублей. Будет продолжена поддержка муниципальных образований в части софинансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением расчетов за топливно-энергетические ресурсы", - говорится в сообщении.
В соответствии с новациями бюджетного законодательства все субсидии, предоставляемые муниципальным образованиям региона, распределены законом о бюджете, в том числе субсидии на мероприятия в рамках краевой адресной инвестиционной программы.
Закон Алтайского края "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" утвержден депутатами краевого заксобрания. Доходы регионального бюджета на 2020 год составят 112 миллиардов 417 миллионов рублей, темп роста к 2019 году - 112%.
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